関連記事
記事提供元：フィスコ
*11:07JST NEC---大幅反発、一転して通期業績未達懸念が大きく後退
NEC<6701>は大幅反発。先週末に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は624億円で前年同期比倍増と急拡大、市場予想も200億円程度上回っている。通期予想1500億円、前期比17.5％増は据え置いているが、90億円程度の超過ペースとなっているもよう。上半期までの未達懸念は大きく後退する状況になっている。5G基地局向けの本格化などによりNWサービスなどが拡大のほか、新型コロナのマイナス影響なども圧縮のようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ニッポン高度紙工業は通期業績・配当予想の増額修正など好感され高値に迫る 2/ 1 10:55
- 芙蓉総合リース CBホールディングスと資本業務協定締結 2/ 1 10:48
- テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 3Q売上高が9.44億円、前年同期を上回る水準で新規先案件を獲得 2/ 1 10:46
- 出来高変化率ランキング（10時台）～アサヒHD、リファインバスなどがランクイン 2/ 1 10:40
- ＣＡＩＣＡ ファンドの設立と出資を発表 2/ 1 10:38
広告
広告
広告