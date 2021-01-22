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日用品事業を売却と報じられた資生堂を対象とするコール型が株価大幅高に（22日10:01時点のeワラント取引動向）

2021年1月22日 11:11

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記事提供元：フィスコ


*11:11JST 日用品事業を売却と報じられた資生堂を対象とするコール型が株価大幅高に（22日10:01時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ住友金属鉱山<5713>コール247回 2月 4,400円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つ日本製鉄<5401>コール223回 2月 1,450円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはアドバンスト・マイクロ・デバイセズコール46回 2月 100米ドル、ユナイテッド・ヘルス・グループコール12回 2月 350米ドル、任天堂<7974>コール406回 2月 70,000円、富士通<6702>コール198回 2月 16,000円、エヌビディアコール95回 2月 700米ドルなどが見られる。

上昇率上位は資生堂<4911>コール19回 2月 8,500円（+91.7%）、資生堂コール20回 2月 9,000円（+83.3%）、資生堂コール18回 2月 8,000円（+70.4%）、資生堂コール17回 2月 7,500円（+61.1%）、資生堂コール16回 2月 7,000円（+49.5%）などとなっている。

（eワラント証券）《CS》

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