

*10:36JST JIG-SAW---米国特許商標庁より視覚再生プロジェクトに関する特許が成立の見込み

JIG-SAW<3914>は18日、視覚再生プロジェクト「NEW-VISION技術」に関する特許につき、米国特許商標庁より特許査定を受領したことを発表した。所定の手続きの後、特許成立の見込み。

当該技術は、特定の網膜疾患にて失明した患者に対し、独自アルゴリズムの波長変換ソフトウェアによる細胞への色信号制御を行い、失明者の視覚再生、及び視力回復を目指すもの。今後は、網膜色素変性症等を対象として、遺伝子治療の臨床試験とあわせて臨床研究を行う予定。《ST》