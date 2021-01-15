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1/15の強弱材料

2021年1月15日 08:39

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記事提供元：フィスコ


*08:39JST 1/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28698.26、+241.67）
・シカゴ日経225先物は上昇（28850、大阪比+40）
・SOX指数は上昇（3055.64、+63.69）
・原油先物は上昇（53.57、+0.66）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・NYダウは下落（30991.52、-68.95）
・ナスダック総合指数は下落（13112.64、-16.31）
・1ドル103円70-80銭
・VIX指数は上昇（23.25、+1.04）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・中古車販売（12月）
・第3次産業活動指数（11月）
・投信概況（12月）
・中国新築住宅価格（12月）
・英GDP（11月）
・英貿易収支（11月）
・英鉱工業生産指数（11月）
・ユーロ圏貿易収支（11月）
・バイデン米次期大統領が包括コロナ対策を発表
・米小売売上高（12月）
・米生産者物価コア指数（12月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）
・米鉱工業生産指数（12月）
・米設備稼働率（12月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（1月）
・米企業在庫（11月）《ST》

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