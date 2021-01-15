

*08:39JST 1/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28698.26、+241.67）

・シカゴ日経225先物は上昇（28850、大阪比+40）

・SOX指数は上昇（3055.64、+63.69）

・原油先物は上昇（53.57、+0.66）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（30991.52、-68.95）

・ナスダック総合指数は下落（13112.64、-16.31）

・1ドル103円70-80銭

・VIX指数は上昇（23.25、+1.04）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・中古車販売（12月）

・第3次産業活動指数（11月）

・投信概況（12月）

・中国新築住宅価格（12月）

・英GDP（11月）

・英貿易収支（11月）

・英鉱工業生産指数（11月）

・ユーロ圏貿易収支（11月）

・バイデン米次期大統領が包括コロナ対策を発表

・米小売売上高（12月）

・米生産者物価コア指数（12月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（1月）

・米鉱工業生産指数（12月）

・米設備稼働率（12月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（1月）

・米企業在庫（11月）《ST》