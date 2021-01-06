

*15:12JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、保険業、銀行業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか電気機器、化学工業、精密機器、食料品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 178.6 ／ 5.19

2. 海運業 ／ 333.45 ／ 3.70

3. 石油・石炭製品 ／ 852.97 ／ 3.43

4. 保険業 ／ 937.55 ／ 3.05

5. 銀行業 ／ 121.4 ／ 2.79

6. 鉄鋼 ／ 331.62 ／ 2.33

7. パルプ・紙 ／ 508.42 ／ 2.08

8. 証券業 ／ 352.58 ／ 2.08

9. 不動産業 ／ 1,290.6 ／ 1.89

10. 電力・ガス業 ／ 368.76 ／ 1.66

11. その他金融業 ／ 630.95 ／ 1.28

12. 水産・農林業 ／ 440.38 ／ 1.23

13. 非鉄金属 ／ 954.7 ／ 1.13

14. 情報・通信業 ／ 4,896.11 ／ 1.03

15. 繊維業 ／ 538.83 ／ 0.98

16. ゴム製品 ／ 2,428.45 ／ 0.96

17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,627.54 ／ 0.84

18. 空運業 ／ 168.97 ／ 0.73

19. 卸売業 ／ 1,547.73 ／ 0.72

20. 小売業 ／ 1,351.29 ／ 0.71

21. 輸送用機器 ／ 2,760.04 ／ 0.69

22. 建設業 ／ 1,046.27 ／ 0.67

23. 陸運業 ／ 1,853.9 ／ 0.62

24. ガラス・土石製品 ／ 1,042.26 ／ 0.48

25. 金属製品 ／ 1,205.42 ／ 0.00

26. 医薬品 ／ 3,271.23 ／ -0.06

27. 機械 ／ 2,160.89 ／ -0.22

28. サービス業 ／ 2,619.22 ／ -0.27

29. 食料品 ／ 1,622.94 ／ -0.50

30. 精密機器 ／ 9,595.47 ／ -0.67

31. 化学工業 ／ 2,218.85 ／ -0.77

32. 電気機器 ／ 3,294.5 ／ -0.90

33. その他製品 ／ 3,719.45 ／ -1.11《CS》