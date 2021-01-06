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*15:12JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、保険業、銀行業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか電気機器、化学工業、精密機器、食料品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 178.6 ／ 5.19
2. 海運業 ／ 333.45 ／ 3.70
3. 石油・石炭製品 ／ 852.97 ／ 3.43
4. 保険業 ／ 937.55 ／ 3.05
5. 銀行業 ／ 121.4 ／ 2.79
6. 鉄鋼 ／ 331.62 ／ 2.33
7. パルプ・紙 ／ 508.42 ／ 2.08
8. 証券業 ／ 352.58 ／ 2.08
9. 不動産業 ／ 1,290.6 ／ 1.89
10. 電力・ガス業 ／ 368.76 ／ 1.66
11. その他金融業 ／ 630.95 ／ 1.28
12. 水産・農林業 ／ 440.38 ／ 1.23
13. 非鉄金属 ／ 954.7 ／ 1.13
14. 情報・通信業 ／ 4,896.11 ／ 1.03
15. 繊維業 ／ 538.83 ／ 0.98
16. ゴム製品 ／ 2,428.45 ／ 0.96
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,627.54 ／ 0.84
18. 空運業 ／ 168.97 ／ 0.73
19. 卸売業 ／ 1,547.73 ／ 0.72
20. 小売業 ／ 1,351.29 ／ 0.71
21. 輸送用機器 ／ 2,760.04 ／ 0.69
22. 建設業 ／ 1,046.27 ／ 0.67
23. 陸運業 ／ 1,853.9 ／ 0.62
24. ガラス・土石製品 ／ 1,042.26 ／ 0.48
25. 金属製品 ／ 1,205.42 ／ 0.00
26. 医薬品 ／ 3,271.23 ／ -0.06
27. 機械 ／ 2,160.89 ／ -0.22
28. サービス業 ／ 2,619.22 ／ -0.27
29. 食料品 ／ 1,622.94 ／ -0.50
30. 精密機器 ／ 9,595.47 ／ -0.67
31. 化学工業 ／ 2,218.85 ／ -0.77
32. 電気機器 ／ 3,294.5 ／ -0.90
33. その他製品 ／ 3,719.45 ／ -1.11《CS》
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