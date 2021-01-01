マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：株式市場は休場(元旦)、日英包括的経済連携協定が発効、欧ポルトガルがEU議長国に就任など

2021年1月1日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：株式市場は休場(元旦)、日英包括的経済連携協定が発効、欧ポルトガルがEU議長国に就任など
＜国内＞


株式市場は休場(元旦)


＜海外＞


米・英・豪・加・スイス・独・NZ・仏・露・中・南ア・韓・香港・株式市場は休場(元旦)

日英包括的経済連携協定(EPA)が発効

英・EU離脱に伴いEUとの新たな関係に移行

欧・ポルトガルがEU議長国に就任

米・アップルが「アップストア」で新手数料適用


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意
  2. 虫とり小僧：コロナショックにコロナバブル、次に来るのは？（2020年の振り返り）【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 個人投資家・有限亭玉介：2020年のコロナ禍に個人投資家はどのように動いたか【FISCOソーシャルレポーター】
  4. NY原油：続伸、ユーロ高を意識した買いが入る
  5. 日経平均テクニカル:3日ぶりに反落、3分の1押しキープで大発会以降の上値余地に期待のこす
  1. 相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意
  2. 年末前に米国の政治不安は高まる可能性
  3. テスラのS&P500採用で揺れる株式市場
  4. JT　急落、配当権利落ちで換金売りが優勢に
  5. 土壇場で合意したブレグジットとその経緯　前編
  1. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  2. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  3. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  4. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  5. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • プレアデス星団
  • 特別展示 「MOTOR PANIC まつやまたかしイラスト展 ～イラストで巡る世界の街角とクルマ～」（画像: MEGA WEBの発表資料より）
  • eKクロス「G Plus Edition」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 「クラウドストリーミングナビ」（画像: ゼネラルモーターズ・ジャパンの発表資料より）
  • 国内の主要港湾への定着が進むオオホナガアオゲイトウ（東邦大学の発表より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意

相場展望12月28日号　「閑散に売り無し」が続く、「掉尾の一振り」に期待

「TERRA FORESTA」の製品群。（画像: ワークステーションの発表資料より）

天然由来成分活用の「抗菌・抗ウイルス」製品が登壇

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体