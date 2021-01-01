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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：株式市場は休場(元旦)、日英包括的経済連携協定が発効、欧ポルトガルがEU議長国に就任など
＜国内＞
株式市場は休場(元旦)
＜海外＞
米・英・豪・加・スイス・独・NZ・仏・露・中・南ア・韓・香港・株式市場は休場(元旦)
日英包括的経済連携協定(EPA)が発効
英・EU離脱に伴いEUとの新たな関係に移行
欧・ポルトガルがEU議長国に就任
米・アップルが「アップストア」で新手数料適用
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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