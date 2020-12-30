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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：大納会、米卸売在庫、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など
＜国内＞
大納会(通常取引)
＜海外＞
21:30 ブ・基礎的財政収支(11月)
21:30 ブ・純債務対GDP比(11月) 62.7％ 61.2％
22:30 米・卸売在庫(11月) 0.7％ 1.1％
23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月） 56.5 58.2
24:00 米・中古住宅販売成約指数(11月) 0.1％ -1.1％
25:00 露・GDP(7-9月) -3.4％ -3.4％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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