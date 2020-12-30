

*06:30JST 今日の注目スケジュール：大納会、米卸売在庫、米MNIシカゴ購買部協会景気指数など

＜国内＞



大納会(通常取引)



＜海外＞

21:30 ブ・基礎的財政収支(11月)

21:30 ブ・純債務対GDP比(11月) 62.7％ 61.2％

22:30 米・卸売在庫(11月) 0.7％ 1.1％

23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数（12月） 56.5 58.2

24:00 米・中古住宅販売成約指数(11月) 0.1％ -1.1％

25:00 露・GDP(7-9月) -3.4％ -3.4％



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》