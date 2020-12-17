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記事提供元：フィスコ
*11:50JST アルプス技研---月次別稼働率と技術者数推移を更新、高稼働率を維持
アルプス技研<4641>は15日、月次別稼働率と技術者推移を更新した。
2020年11月度の全社稼働率は、前月比0.7ポイント増の91.9％（新卒を除くと93.0％）、技術者は3,934名となった。前年同期より技術者数は増加、稼働率は引き続き高水準を維持している。《ST》
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