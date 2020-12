ルイ・ヴィトン「クリスマスギフトにおすすめジュエリー」モノグラム･モチーフのピアスなど

ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)から、クリスマスや大切な記念日のギフトにぴったりなウィメンズジュエリーを紹介。“5万円前後”で購入できるネックレスやブレスレット、ピアスといった人気アイテムをピックアップしたので、是非ショッピングの参考にしてみて。

■LV サークルメダリオン×マザー・オブ・パールのジュエリー

煌めくゴールドカラーのジュエリーを探している人は、LV サークルを再解釈した「L to V」シリーズがおすすめ。2020年秋冬の新作には、艶めくマザー・オブ・パールを組み合わせたLV サークルメダリオンが主役に。幻想的な表情のマザー・オブ・パールに、アイコニックなイニシャルが映える、華やかなデザインに仕上げている。

■ラインナップ

ラインナップは、ネックレスやブレスレット、シングルピアスなど。いずれも単体ではもちろんのこと、ペアで揃えて楽しむのもオススメだ。

■“モノグラム・キャンバス”仕立てのアクセサリー

アイコニックなモノグラム・キャンバスを取り入れたアクセサリーは、大人の女性に相応しい、上品でエレガントなムード。輝くメタルパーツとコンビネーションさせたことで、華やかなアクセントをさり気なく加えているのが特徴だ。

■オープンバンドスタイルのブレスレット

おすすめは、オープンバンドスタイルのブレスレット「ジョンク・モノグラム スウィート ドリーム」。メゾンのレザーコレクションに着想したことから、ブレスレットの先端には、バッグのハンドルを取り付ける“根革”のフォルムを採用しているのが印象的だ。やや細身のデザインに仕上げているため、2本以上のレイヤードスタイルも楽しめそう。

■左右異なるカラーのピアスなど

また同様のディテールを採用したリング「バーク・ナノグラム スウィート ドリーム」は、アンダー5万円以下の嬉しいプライスで登場。

さらに左右で異なるカラーに仕上げたイヤカフ「ブックル ドレイユ・モノグラム スウィート ドリーム」は、その日のコーデに合わせて、シングルorセットで楽しめる嬉しいアイテムとなっている。

■詳細

ルイ・ヴィトンのジュエリー

発売時期:2020年秋冬

展開店舗:全国のルイ・ヴィトン、公式オンラインストア

※店舗によって取り扱いは異なるため、事前確認を推奨。

価格:

・ブラスレ・L TO V 50,000円+税

・コリエ・L TO V 55,000円+税

・ブックル ドレイユ・L TO V 66,000円+税

・ジョンク・モノグラム スウィート ドリーム 67,000円+税

・バーク・ナノグラム スウィート ドリーム 45,000円+税

・ブックル ドレイユ・モノグラム スウィート ドリーム 54,000円+税

【問い合わせ先】

ルイ・ヴィトン クライアントサービス

TEL: 0120-00-1854