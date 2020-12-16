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出来高変化率ランキング（14時台）～PCDEPOT、ヨコオなどがランクイン

2020年12月16日 14:46

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記事提供元：フィスコ


*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～PCDEPOT、ヨコオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月16日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2563> iS500米H　　 　89705 　9093　 886.53% 0.97%
<4934> Pアンチエイジ　　 　937500 　97880　 857.81% -1.85%
<5932> 三協立山　　　　　 　685500 　90160　 660.31% 10.06%
<2767> フィールズ　　　　 　937500 　159880　 486.38% 11.25%
<3918> PCIHD　　　　 　313800 　59220　 429.89% 5.52%
<8285> 三谷産　　　　　　 　2004900 　388260　 416.38% 12.01%
<6233> 極東産機　　　　　 　1650900 　327320　 404.37% -24.76%
<9279> ギフト　　　　　　 　231900 　46280　 401.08% 1.3%
<4597> ソレイジア　　　　 　5076200 　1077400　 371.15% -16.33%
<6464> ツバキナカシマ　　 　1347400 　316240　 326.07% 15.58%
<1557> SPDR500　　 　14482 　3510.6　 312.52% 0.39%
<6905> コーセル　　　　　 　558800 　136920　 308.12% -3.12%
<2491> Vコマース　　　　 　515600 　146220　 252.62% -6.25%
<6272> レオン自機　　　　 　135600 　39580　 242.60% 6.18%
<6707> サンケン電　　　　 　464500 　138780　 234.70% 11.58%
<6381> アネスト岩田　　　 　312800 　93900　 233.12% 6.58%
<9267> Genky　　　　 　319100 　96740　 229.85% -0.74%
<7618>* PCDEPOT　　 　261200 　82920　 215.00% 0.85%
<7608> エスケイ　　　　　 　996300 　319280　 212.05% 6.98%
<4421> DIシステム　　　 　38600 　12660　 204.90% 3.62%
<4051> GMO-FG　　　 　215800 　72280　 198.56% 3.2%
<6629> テクノHR　　　　 　432700 　144960　 198.50% 7.1%
<6838> 多摩川HD　　　　 　197900 　67120　 194.85% 4.91%
<4304> Eストアー　　　　 　229100 　77740　 194.70% -3.01%
<9438> エムティーアイ　　 　354500 　120600　 193.95% 5.15%
<7803> ブシロード　　　　 　401300 　136840　 193.26% -3.12%
<5491> 日金属　　　　　　 　2602300 　887480　 193.22% -15.88%
<7034> プロレド　　　　　 　220300 　75280　 192.64% -11.06%
<6800>* ヨコオ　　　　　　 　343400 　117460　 192.35% 5.7%
<4397> チームスピリット　 　494500 　173840　 184.46% -9.9%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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