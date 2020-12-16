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*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～PCDEPOT、ヨコオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2563> iS500米H 89705 9093 886.53% 0.97%
<4934> Pアンチエイジ 937500 97880 857.81% -1.85%
<5932> 三協立山 685500 90160 660.31% 10.06%
<2767> フィールズ 937500 159880 486.38% 11.25%
<3918> PCIHD 313800 59220 429.89% 5.52%
<8285> 三谷産 2004900 388260 416.38% 12.01%
<6233> 極東産機 1650900 327320 404.37% -24.76%
<9279> ギフト 231900 46280 401.08% 1.3%
<4597> ソレイジア 5076200 1077400 371.15% -16.33%
<6464> ツバキナカシマ 1347400 316240 326.07% 15.58%
<1557> SPDR500 14482 3510.6 312.52% 0.39%
<6905> コーセル 558800 136920 308.12% -3.12%
<2491> Vコマース 515600 146220 252.62% -6.25%
<6272> レオン自機 135600 39580 242.60% 6.18%
<6707> サンケン電 464500 138780 234.70% 11.58%
<6381> アネスト岩田 312800 93900 233.12% 6.58%
<9267> Genky 319100 96740 229.85% -0.74%
<7618>* PCDEPOT 261200 82920 215.00% 0.85%
<7608> エスケイ 996300 319280 212.05% 6.98%
<4421> DIシステム 38600 12660 204.90% 3.62%
<4051> GMO-FG 215800 72280 198.56% 3.2%
<6629> テクノHR 432700 144960 198.50% 7.1%
<6838> 多摩川HD 197900 67120 194.85% 4.91%
<4304> Eストアー 229100 77740 194.70% -3.01%
<9438> エムティーアイ 354500 120600 193.95% 5.15%
<7803> ブシロード 401300 136840 193.26% -3.12%
<5491> 日金属 2602300 887480 193.22% -15.88%
<7034> プロレド 220300 75280 192.64% -11.06%
<6800>* ヨコオ 343400 117460 192.35% 5.7%
<4397> チームスピリット 494500 173840 184.46% -9.9%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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