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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、独経常収支など
＜国内＞
07:45 菅首相がGZEROサミットであいさつ
08:50 マネーストック(11月)
08:50 コア機械受注(10月) 2.7％ -4.4％
15:00 工作機械受注(11月) -6.0％
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(11月) 0％ 0.5％
10:30 中・生産者物価指数(11月) -1.8％ -2.1％
16:00 独・貿易収支(10月) 208億ユーロ
16:00 独・経常収支(10月) 263億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月7日まで1カ月間) 1.00％ 1.09％
17:00 南ア・消費者物価指数(11月) 3.2％ 3.3％
24:00 米・JOLT求人件数(10月) 630.0万件 643.6万件
24:00 米・卸売在庫(10月) 0.9％ 0.9％
24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
ブ・ブラジル中央銀行が政策金利（セリック金利）発表（10日までに） 2.00％ 2.00％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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