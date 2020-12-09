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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、独経常収支など

2020年12月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、独経常収支など
＜国内＞
07:45　菅首相がGZEROサミットであいさつ
08:50　マネーストック(11月)
08:50　コア機械受注(10月)　2.7％　-4.4％
15:00　工作機械受注(11月)　-6.0％


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(11月)　0％　0.5％
10:30　中・生産者物価指数(11月)　-1.8％　-2.1％
16:00　独・貿易収支(10月)　208億ユーロ
16:00　独・経常収支(10月)　263億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月7日まで1カ月間)　1.00％　1.09％
17:00　南ア・消費者物価指数(11月)　3.2％　3.3％
24:00　米・JOLT求人件数(10月)　630.0万件　643.6万件
24:00　米・卸売在庫(10月)　0.9％　0.9％
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％


ブ・ブラジル中央銀行が政策金利（セリック金利）発表（10日までに）　2.00％　2.00％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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