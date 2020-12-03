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記事提供元：フィスコ
*08:46JST 12/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26800.98、+13.44）
・NYダウは上昇（29883.79、+59.87）
・1ドル104円40-50銭
・SOX指数は上昇（2716.36、+6.63）
・原油先物は上昇（45.28、+0.73）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（12349.37、-5.74）
・シカゴ日経225先物は下落（26825、大阪比-15）
・VIX指数は上昇（21.17、+0.40）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・中国財新総合PMI（11月）
・ユーロ圏総合PMI（11月）
・ユーロ圏小売売上高（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米ISM非製造業景況指数（11月）
・新型コロナウイルス国連特別会合（4日まで）《ST》
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