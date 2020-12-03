

*08:46JST 12/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26800.98、+13.44）

・NYダウは上昇（29883.79、+59.87）

・1ドル104円40-50銭

・SOX指数は上昇（2716.36、+6.63）

・原油先物は上昇（45.28、+0.73）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（12349.37、-5.74）

・シカゴ日経225先物は下落（26825、大阪比-15）

・VIX指数は上昇（21.17、+0.40）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・中国財新総合PMI（11月）

・ユーロ圏総合PMI（11月）

・ユーロ圏小売売上高（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米ISM非製造業景況指数（11月）

・新型コロナウイルス国連特別会合（4日まで）《ST》