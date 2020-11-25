

*17:45JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付152円08銭 高値152円15銭 安値152円07銭 引け152円14銭

売買高総計18078枚

2年 418回 -0.150％

5年 145回 -0.120％

10年 360回 0.015％

20年 174回 0.380％

債券先物12月限は、152円08銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利上昇の継続を受けて売りが先行し、152円07銭まで下げた。その後、財務省の40年債入札の結果が順調との見方から買いが優勢になり、152円15銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、10年債と20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は0.88％、30年債は1.60％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.56％、英国債は0.33％、オーストラリア10年債は0.93％、NZ10年債は0.95％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+33.1％、速報値：+33.1％）

・22:30 米・10月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.9％、9月：+1.9％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：73.0万件、前回：74.2万件）

・22:30 米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.4％、9月：+0.4％）

・24:00 米・10月個人所得（前月比予想：-0.1％、9月：+0.9％）

・24:00 米・10月個人消費支出（前月比予想：+0.4％、9月：+1.4％）

・24:00 米・10月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.4％、9月：+1.5％）

・24:00 米・10月新築住宅販売件数（予想：97.5万戸、9月：95.9万戸）

・24:00 米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：77.0、速報値：77.0）

・04:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月4-5日開催分)《KK》