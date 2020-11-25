マーケット RSS

 

25日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了

2020年11月25日 17:45

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:45JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は152円14銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円08銭 高値152円15銭 安値152円07銭 引け152円14銭
売買高総計18078枚

2年 418回 -0.150％
5年 145回 -0.120％
10年 360回 0.015％
20年 174回 0.380％

債券先物12月限は、152円08銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利上昇の継続を受けて売りが先行し、152円07銭まで下げた。その後、財務省の40年債入札の結果が順調との見方から買いが優勢になり、152円15銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、10年債と20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.88％、30年債は1.60％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.56％、英国債は0.33％、オーストラリア10年債は0.93％、NZ10年債は0.95％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+33.1％、速報値：+33.1％）
・22:30　米・10月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.9％、9月：+1.9％）
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：73.0万件、前回：74.2万件）
・22:30　米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.4％、9月：+0.4％）
・24:00　米・10月個人所得（前月比予想：-0.1％、9月：+0.9％）
・24:00　米・10月個人消費支出（前月比予想：+0.4％、9月：+1.4％）
・24:00　米・10月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.4％、9月：+1.5％）
・24:00　米・10月新築住宅販売件数（予想：97.5万戸、9月：95.9万戸）
・24:00　米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：77.0、速報値：77.0）
・04:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月4-5日開催分)《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  2. JR東日本や日本航空が高い、「GoTo」一部停止だが「新型コロナ克服後を展望する動き」の見方
  3. 米11月製造業PMI速報値、2014年9月来で最高、ドル急伸
  4. シャープは6日続伸、日経平均670円高を受け12月の日経225種採用を先取る
  5. 相場展望11月24日号　ワクチンで経済正常化期待と、感染再拡大の懸念が交錯する株式市場
  1. NY原油：強含み、世界経済の早期正常化への期待持続
  2. ビットコインが再び高騰中　世界の機関投資家・大資本家が安定資産として購入
  3. 日経平均は181円安、東京の今日の新型コロナ新規感染者数は534人
  4. トランプ大統領再選の可能性考察と反比例する株式市場の過熱　後編
  5. NY原油は40～45ドルのレンジに浮上か　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  4. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  5. Delta-Fly　Pharmaは年初来高値に接近、新規抗がん剤開発目指す

広告

写真で見るニュース

  • ミニムーン20CD3 (c) International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / G. Fedorets
  • SUBARU Labが入るH¹O渋谷三丁目の共用ラウンジのイメージ（画像: SUBARU発表資料より）
  • N-BOX、N-BOXカスタム：発表資料より
  • 新型N-ONE RS（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • モーガン･エアロ　1922年式　(c) sawahajime
  • 星間物質で満たされたオリオン座の大星雲M42の内部 (c) NASA
  • イオンモール川口のオープンイメージ（イオンモール発表資料より）
  • 日産・NV350キャラバンの特別仕様「プレミアムGX BLACK GEAR」（画像: 日産自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルスのスパイクタンパク質（赤）がヒト細胞のACE2（緑）と ニューロピリン1（水色）とに同時に結合するイメージ図。（画像: 名古屋大学の発表資料より）

新型コロナの感染力を増大するタンパク質発見　新薬へ期待　名大ら

相場展望11月24日号　ワクチンで経済正常化期待と、感染再拡大の懸念が交錯する株式市場

今回の研究で明らかとなったスーパームーンに伴う地形変化の概略図（画像: 海洋・港湾・航空技術研究所の発表資料より）

「スーパームーン」は砂浜の地形を変化させる　世界初の実証　うみそら研ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体