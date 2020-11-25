

*13:50JST 新日本製薬---東京証券取引所における上場市場の変更承認

新日本製薬<4931>は24日、上場市場の変更承認を発表。

2020年12月15日をもって、上場市場を東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更する。所属部については株式の売出しに関わる売出価格等決定日(12月2日から12月8日までの間のいずれかの日)以降に東京証券取引所の決定を受けて知らせる予定。《ST》