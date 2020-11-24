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記事提供元：フィスコ
*17:14JST 【M&A速報：2020/11/24（2）】プラ代替素材LIMEX開発のTBM、電通Gなどから20.6億円の資金調達を実施
■プラスチック代替新素材「LIMEX」開発のTBM、電通グループ<4324>などから20.6億円の資金調達を実施
■ヒューリック<3003>、観光ビジネスにおけるホテル・旅館関連事業を子会社ヒューリックホテルマネジメントに承継
■LIXIL子会社の川島織物セルコン、MBOを実施
■アクトコール<6064>、持株会社体制に移行
■KLab<3656>、子会社KVPの保有株式の一部をMBOにより譲渡
■Yazawa Ventures、シードに特化したYazawa Ventures1号投資事業有限責任組合を組成
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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