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株価大幅高の村田製作所に順張りのコール買いが目立つ（20日10:02時点のeワラント取引動向）

2020年11月20日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST 株価大幅高の村田製作所に順張りのコール買いが目立つ（20日10:02時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つＳＵＭＣＯ<3436>コール201回 1月 1,750円を順張り、村田製作所<6981>コール175回 12月 8,000円を順張り、日本製鉄<5401>コール212回 1月 1,000円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つサイバーエージェント<4751>コール138回 12月 7,000円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはエヌビディアプット68回 1月 550米ドル、アップルプット115回 1月 120米ドル、商船三井<9104>プット65回 12月 2,500円、キャタピラープット39回 1月 165米ドル、ファーストリテイリング<9983>プット253回 1月 65,000円などが見られる。

上昇率上位はダイキン工業<6367>プット98回 12月 17,500円（+50.0%）、オリエンタルランド<4661>プット90回 12月 12,000円（+33.3%）、ＳＵＭＣＯコール204回 12月 1,950円（+31.9%）、ダイキン工業プット102回 12月 20,500円（+30.4%）、ＳＵＭＣＯコール203回 12月 1,850円（+29.1%）などとなっている。

（eワラント証券）《HH》

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