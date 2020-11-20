11/20の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 11/20
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（29483.23、+44.81）
・ナスダック総合指数は上昇（11904.71、+103.11）
・シカゴ日経225先物は上昇（25600、大阪比+60）
・SOX指数は上昇（2570.22、+39.63）
・VIX指数は低下（23.11、-0.73）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（25634.34、-93.80）
・1ドル103円70-80銭
・原油先物は下落（41.90、-0.11）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・全国消費者物価指数（10月）
・製造業PMI（11月）
・食品スーパー売上高（10月）
・主要コンビニエンスストア売上高（10月）
・中国最優遇貸出金利（11月）
・中国広州モーターショー
・英小売売上高（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（11月）
・主要20カ国（G20）財務相会議
・アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議
・米台湾と経済対話《ST》
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