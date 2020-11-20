11/20の強弱材料



*08:29JST 11/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（29483.23、+44.81）

・ナスダック総合指数は上昇（11904.71、+103.11）

・シカゴ日経225先物は上昇（25600、大阪比+60）

・SOX指数は上昇（2570.22、+39.63）

・VIX指数は低下（23.11、-0.73）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（25634.34、-93.80）

・1ドル103円70-80銭

・原油先物は下落（41.90、-0.11）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・全国消費者物価指数（10月）

・製造業PMI（11月）

・食品スーパー売上高（10月）

・主要コンビニエンスストア売上高（10月）

・中国最優遇貸出金利（11月）

・中国広州モーターショー

・英小売売上高（10月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（11月）

・主要20カ国（G20）財務相会議

・アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議

・米台湾と経済対話《ST》