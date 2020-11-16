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*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～AMBITION、フリークHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月16日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3254> プレサンス 3202100 243720 1213.84% 12.18%
<7844> マーベラス 2273900 304700 646.28% 4.29%
<9467> アルファポリス 264900 72460 265.58% -4.12%
<3674> オークファン 863300 237060 264.17% 18.44%
<3680> ホットリンク 631800 182700 245.81% 16.06%
<3758> アエリア 488900 141980 244.34% 7.22%
<6298> ワイエイシイ 310800 92720 235.2% 7.75%
<4391> ロジザード 134400 41040 227.49% 7.69%
<6094>* フリークHD 459200 153740 198.69% -25%
<3989> シェアリングT 917400 314960 191.28% -16.85%
<4497>* ロコガイド 152100 54520 178.98% -16.11%
<6998> 日タングス 7600 2780 173.38% -1.98%
<4499> Speee 124100 46340 167.8% -11.43%
<4395> アクリート 260100 97680 166.28% 9.05%
<6840> AKIBA 20400 7680 165.62% -4.56%
<7779> サイバダイン 5532400 2098100 163.69% 21.19%
<7072> インティメート 26800 10200 162.75% -15.23%
<6538> キャリアIND 274100 105880 158.88% 19.69%
<4435>* カオナビ 191200 75160 154.39% -16.92%
<7744> ノーリツ鋼機 414800 169280 145.04% 13.46%
<4423> アルテリア 432100 181240 138.41% -7.38%
<9417> スマートバリュ 132400 57480 130.34% -13.29%
<7689>* コパ 107900 49080 119.85% -14.62%
<7707> PSS 6364400 2930940 117.15% -5.56%
<7325> アイリック 149000 69620 114.02% -6.24%
<2150>* ケアネット 975700 456880 113.56% 8.43%
<3300>* AMBITION 169400 79640 112.71% 12.97%
<3962>* チェンジ 2225200 1046680 112.6% 9.28%
<3271> グロバル社 450400 212980 111.48% 6.85%
<3976> シャノン 82100 39740 106.59% 2.89%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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