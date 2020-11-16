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出来高変化率ランキング（10時台）～AMBITION、フリークHDなどがランクイン

2020年11月16日 10:57

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記事提供元：フィスコ


*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～AMBITION、フリークHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月16日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3254> プレサンス　　　　 3202100 　243720　 1213.84% 12.18%
<7844> マーベラス　　　　　2273900 　304700　 646.28% 4.29%
<9467> アルファポリス　　　264900 　72460　 265.58% -4.12%
<3674> オークファン　　　　863300 　237060　 264.17% 18.44%
<3680> ホットリンク　　　　631800 　182700　 245.81% 16.06%
<3758> アエリア　　　　　　488900 　141980　 244.34% 7.22%
<6298> ワイエイシイ　　　　310800 　92720　 235.2% 7.75%
<4391> ロジザード　　　　　134400 　41040　 227.49% 7.69%
<6094>* フリークHD　　　　459200 　153740　 198.69% -25%
<3989> シェアリングT　　　917400 　314960　 191.28% -16.85%
<4497>* ロコガイド　　　　　152100 　54520　 178.98% -16.11%
<6998> 日タングス　　　　　7600 　2780　 173.38% -1.98%
<4499> Speee　　　　　124100 　46340　 167.8% -11.43%
<4395> アクリート　　　　　260100 　97680　 166.28% 9.05%
<6840> AKIBA　　　　　20400 　7680　 165.62% -4.56%
<7779> サイバダイン　　　　5532400 　2098100　 163.69% 21.19%
<7072> インティメート　　　26800 　10200　 162.75% -15.23%
<6538> キャリアIND　　　274100 　105880　 158.88% 19.69%
<4435>* カオナビ　　　　　　191200 　75160　 154.39% -16.92%
<7744> ノーリツ鋼機　　　　414800 　169280　 145.04% 13.46%
<4423> アルテリア　　　　　432100 　181240　 138.41% -7.38%
<9417> スマートバリュ　　　132400 　57480　 130.34% -13.29%
<7689>* コパ　　　　　　　　107900 　49080　 119.85% -14.62%
<7707> PSS　　　　　　　6364400 　2930940　 117.15% -5.56%
<7325> アイリック　　　　　149000 　69620　 114.02% -6.24%
<2150>* ケアネット　　　　　975700 　456880　 113.56% 8.43%
<3300>* AMBITION　　169400 　79640　 112.71% 12.97%
<3962>* チェンジ　　　　　　2225200 　1046680　 112.6% 9.28%
<3271> グロバル社　　　　　450400 　212980　 111.48% 6.85%
<3976> シャノン　　　　　　82100 　39740　 106.59% 2.89%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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