マーケット RSS

 

アンジェスが17%高、新株発行増資を一日で消化し鋭く反発

2020年11月11日 10:15

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■世界初のゲノム編集プラットフォーム技術・治療プログラム⼀体企業に

　アンジェス<4563>(東マ)は11月11日、鋭く反発し、10時には17%高の1228円(180円高)まで上げて出直りを強めている。

　9日に米国の持分適用会社の子会社化とこれに伴う資金調達として第三者割当による新株発行増資を発表。発行株数が増えるため10日は下げたが、早速切り返す形になった。

　発表によると、持分適用会社の米EmendoBio社(本社ニューヨーク)は先進的なゲノム編集技術を有す。完全子会社化により、アンジェスグループは世界的な次世代ゲノム編集技術を活用した遺伝⼦治療用製品の開発企業となる。また、これにより、世界初のゲノム編集プラットフォーム技術及び治療プログラム(開発候補品のことで、製品化するまでのプログラム)を⼀体として所有する企業となる。同社の発表には「大風呂敷」の傾向があるとの見方もあるが、早速注目再燃となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【編集長の視点】クレスコは昨年来高値を更新、株式分割の権利取りを連続過去最高業績がサポート（2020/01/17）
ケイアイスター不動産は売られ過ぎ感、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）
システムサポートは上値試す、２０年６月期２Ｑ累計大幅増益で期末配当予想を増額修正（2020/02/17）
ジェイエスエスは調整一巡、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. フマキラーは新型コロナのウイルス不活化確認の5品目が注目され出直り強める
  2. NY原油：大幅反発で40.29ドル、ウイルスワクチン開発で大きな進展
  3. NY外為：リスクオン加速、新型コロナワクチン実用化にめど
  4. NY原油：続伸で41.36ドル、需給改善への期待広がる
  5. NY株式：NYダウ834ドル高、新型コロナワクチン開発進展で景気見通し改善
  1. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  2. フマキラーは新型コロナのウイルス不活化確認の5品目が注目され出直り強める
  3. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　前編
  4. NY原油：大幅反発で40.29ドル、ウイルスワクチン開発で大きな進展
  5. NY原油：続落、原油需要の伸び率鈍化を警戒
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  3. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  4. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  5. 米大統領選、トリプルブルーで株価上昇!?

広告

写真で見るニュース

  • おうし座の「すばる」の拡大写真　出典：国立天文台
  • ボルボ・60シリーズ「T8 Polestar Engineered」（画像: ボルボー・カー・ジャパン発表資料より）
  • 2020-21 カーデザインオブザイヤー受賞車のマツダ・CX-30（画像：マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「撚り構造型」の衝撃発電軽金属複合材料（画像:東北大学報道発表資料より）

衝撃に強い振動発電用の金属材料を開発　IoTセンサーへの応用期待　東北大など

人の分布をヒートマップで分かりやすく見える化する（画像: 三井住友銀行の発表資料より）

三井住友銀、衛星画像活用のデータ分析サービス「ジオミエール」開始

相場展望11月9日号　大統領が誰？訴訟？関係なし、社会構造変革株に投資　新型コロナの影響で、最高と最悪の決算が共存

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体