マーケット RSS

 

建設技術研究所は20年12月期3Q累計増収・2桁増益、通期上振れ余地

2020年11月11日 08:50

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

(決算速報) 　建設技術研究所<9621>(東1)は、11月10日の取引時間終了後に20年12月期第3四半期累計の連結業績を発表した。増収・2桁増益だった。新型コロナウイルスの影響は全体としては軽微だった。通期増収増益予想を据え置いたが、第3四半期累計の順調な進捗率を勘案すれば、通期上振れ余地がありそうだ。収益拡大を期待したい。株価は戻り高値圏だ。順調な進捗率を好感して上値を試す動きとなりそうだ。

■20年12月期3Q累計増収・2桁増益で進捗率順調、通期上振れ余地

　20年12月期第3四半期累計(1月～9月)の連結業績は、売上高が前年同期比2.6%増の474億23百万円、営業利益が11.6%増の38億15百万円、経常利益が11.8%増の39億01百万円、純利益が19.0%増の25億73百万円だった。

　新型コロナウイルスの影響は、海外で新規案件発注遅れや、一部プロジェクトの進行遅延・工期延長があったが、全体として影響は軽微だった。

　通期連結業績予想は据え置いて、売上高が19年12月期比3.8%増の650億円、営業利益が3.1%増の44億円、経常利益が2.3%増の45億円、純利益が3.3%増の29億円としている。

　第3四半期累計の進捗率は売上高が73.0%、営業利益が86.7%、経常利益が86.7%、純利益が88.7%と順調だった。この進捗率を勘案すれば通期上振れ余地がありそうだ。収益拡大を期待したい。

■株価は上値試す

　株価は戻り高値圏だ。順調な進捗率を好感し、さらに通期上振れ期待で上値を試す動きとなりそうだ。11月10日の終値は2048円、時価総額は約290億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ＴＡＣは上値試す、２１年３月期大幅増益予想（2020/10/06）
プラマテルズは調整一巡、２１年３月期は後半回復期待（2020/10/06）
川崎近海汽船は下値切り上げ、２１年３月期は経済活動再開で後半回復期待（2020/10/05）
【特集】選挙関連株に早めの「秋支度」の迂回投資をお薦め（2020/08/24）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. フマキラーは新型コロナのウイルス不活化確認の5品目が注目され出直り強める
  2. NY原油：大幅反発で40.29ドル、ウイルスワクチン開発で大きな進展
  3. NY外為：リスクオン加速、新型コロナワクチン実用化にめど
  4. NY原油：続伸で41.36ドル、需給改善への期待広がる
  5. NY株式：NYダウ834ドル高、新型コロナワクチン開発進展で景気見通し改善
  1. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編
  2. フマキラーは新型コロナのウイルス不活化確認の5品目が注目され出直り強める
  3. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　前編
  4. NY原油：大幅反発で40.29ドル、ウイルスワクチン開発で大きな進展
  5. NY原油：続落、原油需要の伸び率鈍化を警戒
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  3. リビアとイランが原油価格の鍵を握る
  4. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  5. 米大統領選、トリプルブルーで株価上昇!?

広告

写真で見るニュース

  • おうし座の「すばる」の拡大写真　出典：国立天文台
  • ボルボ・60シリーズ「T8 Polestar Engineered」（画像: ボルボー・カー・ジャパン発表資料より）
  • 2020-21 カーデザインオブザイヤー受賞車のマツダ・CX-30（画像：マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「撚り構造型」の衝撃発電軽金属複合材料（画像:東北大学報道発表資料より）

衝撃に強い振動発電用の金属材料を開発　IoTセンサーへの応用期待　東北大など

人の分布をヒートマップで分かりやすく見える化する（画像: 三井住友銀行の発表資料より）

三井住友銀、衛星画像活用のデータ分析サービス「ジオミエール」開始

相場展望11月9日号　大統領が誰？訴訟？関係なし、社会構造変革株に投資　新型コロナの影響で、最高と最悪の決算が共存

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体