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アイススケートリンク「三井不動産アイスパーク船橋」千葉・船橋に

2020年11月5日 16:51

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記事提供元：ファッションプレス

　スケートリンク「三井不動産アイスパーク船橋(MITSUI FUDOSAN ICE PARK FUNABASHI)」が2020年12月13日(日)、千葉・船橋の「三井不動産ロジスティクスパーク船橋」敷地内にオープンする。

■アイススケートリンク「三井不動産アイスパーク船橋」独立した2面リンクを完備

　「三井不動産アイスパーク船橋」は、国際スケート連盟基準に準拠するAリンク(60m×30m)、練習場としての機能を担うBリンク(24m×38m)の2面リンクを独立して完備した、通年営業のアイススケートリンク。

　2021年の春からは「MF フィギュアスケートアカデミー」も開校予定で、国際大会で活躍出来る選手の育成を行う「アスリートコース」と、スケート愛好者への技術向上や環境支援を目的とする「ライフコース」の2コースに分け、初心者から選手まであらゆる年齢層のスケートプレイヤーに、年間を通してアイススケートが楽しめる機会を提供する。

■施設情報

　「三井不動産アイスパーク船橋(MITSUI FUDOSAN ICE PARK FUNABASHI)」
オープン予定日：2020年12月13日(日)
住所：千葉県船橋市浜町2丁目1番53の一部
アクセス：京葉線南船橋駅徒歩15分/谷津船橋ICより車で12分
延床面積：5,447.87m²
リンク規模：独立型ツインリンク＜Aリンク 60m×30m、Bリンク 24m×38m＞

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード三井不動産フィギュアスケート

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