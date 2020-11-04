

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月16・17日分)

08:50 マネタリーベース(10月) 14.3％

10:00 営業毎旬報告(10月31日現在、日本銀行)

11:00 楽天モバイルがサービスに関して発表

14:00 ソフトバンクグループの孫正義社長が国際青年会議所の世界会議で講演



大戸屋ホールディングスの臨時株主総会

財務省の国の債務管理の在り方に関する懇談会



＜海外＞

06:45 NZ・失業率(7-9月) 5.5％ 4.0％

09:30 豪・小売売上高(9月) -1.5％ -4.0％

10:45 中・財新サービス業PMI(10月) 55.0 54.8

10:45 中・財新総合PMI(10月) 54.5

14:00 印・サービス業PMI(10月) 49.8

14:00 印・総合PMI(10月) 54.6

18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(10月) 49.4 49.4

18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月) 46.2 46.2

19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月) -2.5％

22:15 米・ADP全米雇用報告(10月) 73.8万人 74.9万人

22:30 加・貿易収支(9月) -24.5億加ドル

22:30 米・貿易収支(9月) -670億ドル -671億ドル

24:00 米・ISM非製造業景況指数(10月） 57.4 57.8



米・連邦公開市場委員会(FOMC)(5日まで)

米・「パリ協定」正式離脱

欧・欧財務相理事会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》