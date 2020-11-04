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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など

2020年11月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(9月16・17日分)
08:50　マネタリーベース(10月)　14.3％
10:00　営業毎旬報告(10月31日現在、日本銀行)
11:00　楽天モバイルがサービスに関して発表
14:00　ソフトバンクグループの孫正義社長が国際青年会議所の世界会議で講演


大戸屋ホールディングスの臨時株主総会

財務省の国の債務管理の在り方に関する懇談会


＜海外＞
06:45　NZ・失業率(7-9月)　5.5％　4.0％
09:30　豪・小売売上高(9月)　-1.5％　-4.0％
10:45　中・財新サービス業PMI(10月)　55.0　54.8
10:45　中・財新総合PMI(10月)　54.5
14:00　印・サービス業PMI(10月)　49.8
14:00　印・総合PMI(10月)　54.6
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(10月)　49.4　49.4
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月)　46.2　46.2
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月)　-2.5％
22:15　米・ADP全米雇用報告(10月)　73.8万人　74.9万人
22:30　加・貿易収支(9月)　-24.5億加ドル
22:30　米・貿易収支(9月)　-670億ドル　-671億ドル
24:00　米・ISM非製造業景況指数(10月）　57.4　57.8


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(5日まで)

米・「パリ協定」正式離脱

欧・欧財務相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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