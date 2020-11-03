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今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、スイス消費者物価指数、米大統領選挙・議会選挙など

2020年11月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、スイス消費者物価指数、米大統領選挙・議会選挙など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(文化の日)


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.25％
16:00　マレーシア・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.75％
16:30　スイス・消費者物価指数(10月)　-0.5％　-0.8％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行議事録公表
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月)　0.79％
22:00　ブ・製造業PMI(10月)　64.9
24:00　米・製造業受注(9月)　0.5％　0.7％
27:00　ブ・貿易収支(10月)　62.69億ドル　61.64億ドル


欧・ユーロ圏財務相会合

米・自動車販売(10月、4日までに)　1650万台　1634万台

米・大統領選挙・議会選挙


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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