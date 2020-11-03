関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、スイス消費者物価指数、米大統領選挙・議会選挙など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(文化の日)
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.25％
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.75％
16:30 スイス・消費者物価指数(10月) -0.5％ -0.8％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行議事録公表
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月) 0.79％
22:00 ブ・製造業PMI(10月) 64.9
24:00 米・製造業受注(9月) 0.5％ 0.7％
27:00 ブ・貿易収支(10月) 62.69億ドル 61.64億ドル
欧・ユーロ圏財務相会合
米・自動車販売(10月、4日までに) 1650万台 1634万台
米・大統領選挙・議会選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 11/2の強弱材料 11/ 2 08:22
- 今日の注目スケジュール：自動車販売台数、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 11/ 2 06:30
- 10/30の強弱材料 10/30 08:24
- 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出など 10/30 06:30
- 10/29の強弱材料 10/29 08:20
広告
広告
広告