Intel、Iris Xe MAX Graphicsを正式発表　単独ビデオチップ製品は22年ぶり

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Intelが久々に単独のGPU「Intel Iris Xe MAX Graphics」（以下Iris Xe MAX）を発表した（PC Watch）。
PC Watchの記事によれば、Iris Xe MAXは1998年に発表されたIntel 740以来の22年ぶりの単独グラフィックスチップ（GPU）であるとのこと。先日発表された第11世代Coreプロセッサ（Tiger Lake）に内蔵されたGPUを単独で製品化したものになるという。第11世代Coreプロセッサ内蔵版との違いは専用のビデオメモリが4GB搭載されていること、クロック周波数がCPU内蔵版が最大1.35GHzなのに対して、最大1.65GHzへと引き上げられている点である模様。
すでにIris Xe MAXを搭載した製品Swift 3XがAcerから発表されている。ほかにもDellやAsusからも発売予定があるとしている（TheVerge）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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