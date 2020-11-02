IT・サイエンス RSS

 

Intel、Iris Xe MAX Graphicsを正式発表　単独ビデオチップ製品は22年ぶり

2020年11月2日 17:06

小

中

大

印刷

記事提供元：スラド

Intelが久々に単独のGPU「Intel Iris Xe MAX Graphics」（以下Iris Xe MAX）を発表した（PC Watch）。

PC Watchの記事によれば、Iris Xe MAXは1998年に発表されたIntel 740以来の22年ぶりの単独グラフィックスチップ（GPU）であるとのこと。先日発表された第11世代Coreプロセッサ（Tiger Lake）に内蔵されたGPUを単独で製品化したものになるという。第11世代Coreプロセッサ内蔵版との違いは専用のビデオメモリが4GB搭載されていること、クロック周波数がCPU内蔵版が最大1.35GHzなのに対して、最大1.65GHzへと引き上げられている点である模様。

すでにIris Xe MAXを搭載した製品Swift 3XがAcerから発表されている。ほかにもDellやAsusからも発売予定があるとしている（TheVerge）。　

スラドのコメントを読む | ハードウェアセクション | ハードウェア | Intel

　関連ストーリー：
Intel、デスクトップ向け第11世代Coreプロセッサ発表。2021年第1四半期に発売 2020年10月30日
Intel、2020Q3の純利益は前年比29パーセント減に。発表日の時間外取引で一時10％ほど急落 2020年10月26日
SKハイニックス、インテルのSSDやNAND関連事業を買収へ。分割購入で買収完了は2025年を予定 2020年10月21日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードIntelAcer

関連記事

スポンサードリンク

PC・ハードウェア・周辺機器の最新ニュース

RSS

もっと見る

» PC・ハードウェア・周辺機器の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 偶然発見された「砂糖イネ」　名大らが遺伝子改変で開発
  2. 「ひらめき」のあるAI? AIが最も不得意とする分野に挑む横浜ゴム「HAICoLab」
  3. スウェーデンに進出したAmazon、サイト上で間違った表示が相次ぐ
  4. AIカメラが副審のスキンヘッドを追尾、ボールと誤認識
  5. JAXA、光データ中継衛星を11月29日打ち上げへ　大容量・高速通信衛星システム実現
  1. 全固体電池の実現に「分子結晶電解質」が新たな方向性示す　静岡大らの研究
  2. Apple、「iOS 14.1」「iPadOS 14.1」など各種アップデートを公開
  3. 携帯料金の値下げ問題が迷走を始めた　20ギガバイト新設が”値下げ”と言えるのか? (上)
  4. 地球環境にやさしい光沢のある金属調塗料　千葉大が開発
  5. 小惑星アポフィス、2068年に地球衝突の可能性は　ハワイ大学の研究
  1. 新型コロナ重症化、ネアンデルタール人の遺伝子が影響か　沖縄科技大などの研究
  2. Chrome拡張機能のNano Defenderがマルウェア化
  3. 都道府県ごとの遺伝子集団の差異を明らかに　渡来人の痕跡残す地方も　東大
  4. テスラのナビ機能が「東関東道」を読めないと話題に
  5. 全固体電池の実現に「分子結晶電解質」が新たな方向性示す　静岡大らの研究

広告

写真で見るニュース

  • マツダ・CX-3の特別仕様車「アーバンドレッサー」（画像：マツダ発表資料より）
  • クラウンアスリートG ReBORN PINK特別色モモタロウ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • フォレスター「SPORTS」（画像: SUBARUの発表資料より）
  • ポルシェ・タイカン（画像: ポルシェAGの発表資料より）
  • インドで発表されたコンパクトSUV日産マグナイト（画像：日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望11月2日号　米国株は次期大統領決定まで、『下放たれ』警戒?　日本株は欧米株の下落にどこまで耐えられるか

コロナ関連の破たん646件に　10月は過去最多　東京商工リサーチ

米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編

広告

科学・テクノロジーの人気書籍 （ Amazon.co.jp ）

  1. 文系でもよくわかる　世界の仕組みを物理学で知る
  2. 地球に住めなくなる日: 「気候崩壊」の避けられない真実
  3. 【Amazon.co.jp 限定】トイ・レコードメーカー　増量版 (大人の科学マガジンシリーズ)
  4. 死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発 (角川文庫)
  5. 【Amazon.co.jp 限定】 Excel 最強の教科書[完全版]――すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 (特典: 厳選ショートカットキー データ3種)