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記事提供元：フィスコ
*16:33JST 【M&A速報：2020/11/02（2）】スパークス・グループやトヨタなど5社、新ファンド設立に向けた連携で合意
■スパークス・グループ<8739>やトヨタ自動車<7203>など5社、新ファンド設立に向けた連携で合意
■オリンパス<7733>、整形外科事業展開の仏FH ORTHO社を買収
■ダメージレス部品実装技術をもつワンダーフューチャーコーポレーション、シリーズAで総額3.5億円の資金調達を実施
■加賀電子<8154>、旭東電気の子会社化を発表
■川崎重工業<7012>、グループ組織を再編
■三菱商事<8058>、ワイヤレス充電プラットフォーム開発の米ワイトリシティに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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