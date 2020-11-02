

*16:33JST 【M&A速報：2020/11/02（2）】スパークス・グループやトヨタなど5社、新ファンド設立に向けた連携で合意

■スパークス・グループ<8739>やトヨタ自動車<7203>など5社、新ファンド設立に向けた連携で合意

■オリンパス<7733>、整形外科事業展開の仏FH ORTHO社を買収

■ダメージレス部品実装技術をもつワンダーフューチャーコーポレーション、シリーズAで総額3.5億円の資金調達を実施

■加賀電子<8154>、旭東電気の子会社化を発表

■川崎重工業<7012>、グループ組織を再編

■三菱商事<8058>、ワイヤレス充電プラットフォーム開発の米ワイトリシティに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》