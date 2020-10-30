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*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出など
＜国内＞
08:30 東京CPI(10月) -0.1％ 0.2％
08:30 有効求人倍率(9月) 1.03倍 1.04倍
08:30 失業率(9月) 3.1％ 3.0％
08:50 鉱工業生産指数(9月) 3.0％ 1.0％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:00 自動車生産台数(8月) -22.1％
14:00 建設工事受注(9月) 28.5％
14:00 住宅着工件数(9月) -8.6％ -9.1％
Rettyが東証マザーズに新規上場(公開価格:1180円)
＜海外＞
16:00 独・GDP速報値(7-9月) -11.3％
17:00 台湾・GDP(7-9月) -0.05％ -0.58％
17:30 香港・GDP(7-9月) -6.3％ -9.0％
19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月) -7.4％ -14.7％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(9月) 8.3％ 8.1％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 0.2％ 0.2％
20:30 印・インフラ産業8業種(9月) -8.5％
21:00 ブ・PPI製造業(9月) 3.0％
21:00 ブ・全国失業率(8月) 14.2％ 13.8％
21:00 南ア・貿易収支(9月) 389億ランド
21:30 ブ・基礎的財政収支(9月) -876億レアル
21:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 60.7％
21:30 米・個人所得(9月) 0.3％ -2.7％
21:30 米・個人消費支出(9月) 1.0％ 1.0％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月) 1.7％ 1.6％
21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 0.6％ 0.5％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(10月) 81.2 81.2
欧・ECB専門家予測調査公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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