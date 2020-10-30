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今日の注目スケジュール：自動車生産台数、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出など

2020年10月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出など
＜国内＞
08:30　東京CPI(10月)　-0.1％　0.2％
08:30　有効求人倍率(9月)　1.03倍　1.04倍
08:30　失業率(9月)　3.1％　3.0％
08:50　鉱工業生産指数(9月)　3.0％　1.0％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:00　自動車生産台数(8月)　-22.1％
14:00　建設工事受注(9月)　28.5％
14:00　住宅着工件数(9月)　-8.6％　-9.1％


Rettyが東証マザーズに新規上場(公開価格:1180円)


＜海外＞
16:00　独・GDP速報値(7-9月)　-11.3％
17:00　台湾・GDP(7-9月)　-0.05％　-0.58％
17:30　香港・GDP(7-9月)　-6.3％　-9.0％
19:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月)　-7.4％　-14.7％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(9月)　8.3％　8.1％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月)　0.2％　0.2％
20:30　印・インフラ産業8業種(9月)　-8.5％
21:00　ブ・PPI製造業(9月)　3.0％
21:00　ブ・全国失業率(8月)　14.2％　13.8％
21:00　南ア・貿易収支(9月)　389億ランド
21:30　ブ・基礎的財政収支(9月)　-876億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(9月)　60.7％
21:30　米・個人所得(9月)　0.3％　-2.7％
21:30　米・個人消費支出(9月)　1.0％　1.0％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月)　1.7％　1.6％
21:30　米・雇用コスト指数(7-9月)　0.6％　0.5％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(10月)　81.2　81.2


欧・ECB専門家予測調査公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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