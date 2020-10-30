

*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出など

＜国内＞

08:30 東京CPI(10月) -0.1％ 0.2％

08:30 有効求人倍率(9月) 1.03倍 1.04倍

08:30 失業率(9月) 3.1％ 3.0％

08:50 鉱工業生産指数(9月) 3.0％ 1.0％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)

13:00 自動車生産台数(8月) -22.1％

14:00 建設工事受注(9月) 28.5％

14:00 住宅着工件数(9月) -8.6％ -9.1％



Rettyが東証マザーズに新規上場(公開価格:1180円)



＜海外＞

16:00 独・GDP速報値(7-9月) -11.3％

17:00 台湾・GDP(7-9月) -0.05％ -0.58％

17:30 香港・GDP(7-9月) -6.3％ -9.0％

19:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月) -7.4％ -14.7％

19:00 欧・ユーロ圏失業率(9月) 8.3％ 8.1％

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 0.2％ 0.2％

20:30 印・インフラ産業8業種(9月) -8.5％

21:00 ブ・PPI製造業(9月) 3.0％

21:00 ブ・全国失業率(8月) 14.2％ 13.8％

21:00 南ア・貿易収支(9月) 389億ランド

21:30 ブ・基礎的財政収支(9月) -876億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 60.7％

21:30 米・個人所得(9月) 0.3％ -2.7％

21:30 米・個人消費支出(9月) 1.0％ 1.0％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月) 1.7％ 1.6％

21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 0.6％ 0.5％

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(10月) 81.2 81.2



欧・ECB専門家予測調査公表



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》