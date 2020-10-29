10/29の強弱材料



*08:20JST 10/29

[強弱材料]

強気材料

・1ドル104円30-40銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23418.51、-67.29）

・NYダウは下落（26519.95、-943.24）

・ナスダック総合指数は下落（11004.87、-426.48）

・シカゴ日経225先物は下落（23060、大阪比-360）

・SOX指数は下落（2222.98、-77.93）

・VIX指数は上昇（40.28、+6.93）

・原油先物は下落（37.39、-2.18）

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・小売売上高（9月）

・百貨店売上高（9月）

・スーパー売上高（9月）

・対外対内証券投資（先週）

・消費者態度指数（10月）

・日銀金融政策決定会合の結果公表

・日銀「展望リポート（経済・物価情勢の展望）」公表

・黒田日銀総裁の記者会見

・独失業率（10月）

・ユーロ圏景況感指数（10月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）

・米国内総生産（GDP）速報値（7-9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会の結果発表

・ラガルドECB総裁が記者会見

・米中古住宅販売成約指数（9月）

・米アルファベット、アップル、アマゾン、ツイッター、フェイスブックが決算発表《ST》