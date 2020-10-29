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10/29の強弱材料

2020年10月29日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 10/29
[強弱材料]

強気材料
・1ドル104円30-40銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23418.51、-67.29）
・NYダウは下落（26519.95、-943.24）
・ナスダック総合指数は下落（11004.87、-426.48）
・シカゴ日経225先物は下落（23060、大阪比-360）
・SOX指数は下落（2222.98、-77.93）
・VIX指数は上昇（40.28、+6.93）
・原油先物は下落（37.39、-2.18）
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・小売売上高（9月）
・百貨店売上高（9月）
・スーパー売上高（9月）
・対外対内証券投資（先週）
・消費者態度指数（10月）
・日銀金融政策決定会合の結果公表
・日銀「展望リポート（経済・物価情勢の展望）」公表
・黒田日銀総裁の記者会見
・独失業率（10月）
・ユーロ圏景況感指数（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）
・米国内総生産（GDP）速報値（7-9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会の結果発表
・ラガルドECB総裁が記者会見
・米中古住宅販売成約指数（9月）
・米アルファベット、アップル、アマゾン、ツイッター、フェイスブックが決算発表《ST》

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