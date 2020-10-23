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カヤックが後場一段高、「鬼滅の刃」とコラボ展開と伝えられる

2020年10月23日 15:49

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■1億ダウンロード突破との発表も材料視

　カヤック<3904>(東マ)は10月23日の後場一段高となり、13時前に10%高の908円(82円高)まで上げる場面を見せて大きく出直っている。同日配信の公式Twitter(ツイッター)で、アニメや映画で大評判の「鬼滅の刃」とコラボした「鬼滅の刃メーカー」を開始すると発表したもよう。材料視されている。

　また、22日付では、「全世界で1億ダウンロード突破！ハイパーカジュアルゲーム『Park　Master』『Noodle　Master』『Paint　Dropper』が快進撃！」と発表し注目されている。第3四半期決算の発表は11月中旬の予定。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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