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記事提供元：フィスコ
*12:38JST 【M&A速報：2020/10/22（1）】物流プラットフォームサービスのオープンロジ、17.5億円の資金調達を実施
■物流プラットフォームサービスのオープンロジ、住友商事<8053>やセイノーHD<9076>などからシリーズCで17.5億円の資金調達を実施
■博報堂DYホールディングス<2433>の戦略事業組織kyu、英国のDXコンサル会社Public Digital社に出資
■モブキャストHD<3664>、ゲーム開発会社の米Enhance Experience社に追加出資 子会社だったトムスから株式取得
■Jトラスト<8508>、プロスペクト<3528>の太陽光発電事業のアセットマネジメント業務子会社を買収
■介護士シェアサービス「イチロウ」運営のLINK、シードラウンドで資金調達を実施
■日立建機<6305>、カナダChrysalix Venture Capitalのファンドに出資 鉱山向け最新技術を有するスタートアップとの連携加速
■ベルーナ<9997>、C Channel<7691>子会社でアパレル通販展開のマキシムを買収
■ドリームインキュベータ<4310>、リクルートからペット健康・しつけ相談プラットフォーム展開のペッツオーライ事業を譲り受け
■旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンス、島忠<8184>に追加出資 TOBについて「買い手候補を広く募り、ベストプライスを追求すべき」
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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