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サマンサタバサJpnLtdがストップ高、ディズニーのスマホゲームとの連携が注目されたとの見方

2020年10月22日 11:45

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■姉妹ブランドが財布、バッグなどのコラボ商品と伝えられる

　サマンサタバサジャパンリミテッド<7829>(東マ)は10月22日、買い気配のまま急伸し、10時40分を過ぎてストップ高の170円(50円高)で値がついた。

　買い材料としては、毎日新聞ニュースサイト内のアニメ・マンガ・ゲーム総合情報サイト「まんたんウェブ」が21日付で、「スマートフォン用ゲーム『ディズニー　ツイステッドワンダーランド』とファッションブランド『Samantha　Thavasa(サマンサタバサ)』の姉妹ブランド『Samantha　Thavasa　Petit　Choice(サマンサタバサプチチョイス)』がコラボした財布、バッグ、バッグチャームなど全79アイテムが発売される」などと伝え、ディズニー関連グッズの商品拡大が注目されたとの見方が出ている。

　7月に親会社になったコナカ<7494>(東1)も一時19%高の302円(49円高)まで上げた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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