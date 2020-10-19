BASE　急伸、ネットでサービスが売れるサイト運営のMOSHに出資／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
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急伸。初の出資案件として、ネットでサービスを売れるサイトを運営するMOSH（東京都目黒区）に出資したと発表している。MOSHはフィットネスや理美容など1万5000以上の事業者に向け、ホームページ作成や予約管理、決済、月額サブスクリプション課金などの機能をスマートフォンで利用できるサービスを提供している。出資により、個人及びSMB（中堅・中小企業）層など自社がサポートするユーザー領域の拡大を目指す。《FA》
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