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BASE　急伸、ネットでサービスが売れるサイト運営のMOSHに出資／新興市場スナップショット

2020年10月19日 13:48

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記事提供元：フィスコ


*13:48JST <4477> BASE 14820 +1010
急伸。初の出資案件として、ネットでサービスを売れるサイトを運営するMOSH（東京都目黒区）に出資したと発表している。MOSHはフィットネスや理美容など1万5000以上の事業者に向け、ホームページ作成や予約管理、決済、月額サブスクリプション課金などの機能をスマートフォンで利用できるサービスを提供している。出資により、個人及びSMB（中堅・中小企業）層など自社がサポートするユーザー領域の拡大を目指す。《FA》

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