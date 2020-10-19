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*12:50JST 【M&A速報：2020/10/19（1）】タカラトミー、玩具事業会社を傘下にもつ米ファット・ブレインHDを買収
■タカラトミー<7867>グループ、玩具事業会社を傘下にもつ米ファット・ブレインHDを買収
■製造業向け原価管理自動化サービス「GenKan」提供のコスカ（KOSKA)、総額約2.5億円の資金調達実施を発表
■ナカニシ<7716>、米国のデンタルチェアーメーカーDCI International, LLC.に出資
■ヤーマン<6630>、化粧品開発子会社ディーフィットから全事業を譲り受け 同社を解散
■VR英語学習プラットフォーム提供の米イマース（Immerse）社、シリーズAで約1.6億円の資金調達を実施
■東北大発でスーパービタミンEなど製造販売のファイトケミカルプロダクツ（旧ファイトケム・プロダクツ）、資金調達を実施
■東大発AI企業の日本データサイエンス研究所、未来創生2号ファンドなどからシリーズBで約29億円の資金調達を実施
■福岡県朝倉市で建築建具製造販売のオークマ、昭光通商から屋根用リフォーム材「Cガード」事業を譲り受け
■資産運用会社の米フランクリン・リソーシズ・インク、日本法人2社を合併
■病院・介護福祉施設向け食事提供サービス展開の日清医療食品、子会社の一冨士フードサービスと日京クリエイトを合併
■山口県周南市の保険ひろば、同県岩国市の田井ファミリーから保険代理店事業の大半を譲り受け
■豊田通商<8015>グループ、ケニアでバス運行管理システム開発・提供のData Integrated社に出資
■北洋銀行<8524>、農林中金、日本公庫の3行、北海道ワイン後志ヴィンヤードを協調支援
■七十七銀行<8341>と七十七キャピタル、20億円の「七十七キャピタル第2号ファンド」を組成
■SIG<4386>、ITソリューション提供のアクロHDと資本業務提携契約を締結 持ち分法適用関連会社化
■フェローテク<6890>、傘下で半導体シリコンウェーハ再生事業の安徽富楽徳長江半導体材料の第三者割当増資を決議
■フェローテク<6890>、半導体ウェーハ事業の中核子会社である杭州中欣晶圓半導体の第三者割当増資を決議
■ニチイ学館<9792>、11月5日に上場廃止へ
■ワイズテーブルコーポレーション<2798>、子会社で不動産賃貸業のY's propertiesと食料品製造販売のシェフズ・ファームズを吸収合併
■西武HD<9024>、子会社による優先株発行に関する報道について「現時点で決定した事実ない」
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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