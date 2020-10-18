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フェローテックHDの上海子会社がSiC(炭化ケイ素)単結晶ウェーハに関する新事業を開始へ

2020年10月18日 10:39

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■中国科学院上海珪酸研究所などと10月中に新会社を設立

　フェローテックホールディングス(フェローテックHD)<6890>(JQS)は10月16日開催の取締役会で、100%子会社の上海申和熱磁電子有限公司(以下、「FTS」)の新事業開始と新会社の設立などを決議した。同日の夕方に発表した。

　SiC(炭化ケイ素)単結晶ウェーハに関する製造、販売事業を新たに開始すべく、中国科学院上海珪酸研究所、および政府系・民間系投資ファンド等との合弁により中国安徽省銅陵市に新会社を設立する。

　新会社の名称は「安徽微芯半導体材料有限公司」(仮)。本社・工場所在地は中国・安徽省铜陵市经济開発区内(暫定)。資本金は8.9億人民元(1人民元15.7円として約139.7億円)。設立は2020年10月中(予定)。工場などの生産設備・研究センターは20年11月着工、21年中の竣工・生産開始を予定する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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