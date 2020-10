パイプドＨＤ　 LINEマーケットプレイスにて、「おもてなし Plus by SPIRAL」を提供開始

*14:42JST パイプドHD--- LINEマーケットプレイスにて、「おもてなし Plus by SPIRAL」を提供開始

パイプドHD<3919>の子会社パイプドビッツは15日、LINE<3938>が運営する「LINEマーケットプレイス」において、ホテル・宿泊施設向けアプリ「おもてなし Plus by SPIRAL」を提供開始したことを発表。「LINEマーケットプレイス」は、LINE APIと接続できるアプリケーションを提供・販売するLINEの法人向けサービス。

「おもてなし Plus by SPIRAL」は、従来、ホテル・旅館が提供してきた”おもてなし”に、整理券発行、チェックインクーポン、デジタルパンフレットの3つの機能をプラスし、客へ「安全・お得・便利」を提供するとともに、3密回避とおもてなしを両立するホテル・宿泊施設向けのアプリケーション。《ST》