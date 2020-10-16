

*14:02JST セラク---ストップ高、今期も期待以上の大幅増益見通しに

セラク<6199>はストップ高。前日に20年8月期決算を発表、営業利益は11.3億円で前期比55.9％増益、10月9日に発表した上方修正水準で着地している。一方、21年8月期は13.7億円で同20.8％増と連続大幅増益の見通し。配当金も前期の4.6円から5.6円に引き上げる計画。業務効率化ニーズの高まりやDX化に向けた戦略的投資など企業の投資意欲は引き続き旺盛と見込んでいるようだ。期待以上の収益成長性を評価する動きが強まる。《HH》