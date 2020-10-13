日本情報Ｃ　急伸し上場来高値、不動産会社支援の「スタート・バリュープラン」がIT導入補助金の対象に認定／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:32JST <4054> 日本情報Ｃ 6630 +550
急伸し上場来高値。新規開業の不動産会社を支援するサブスクリプションプラン「スタート・バリュープラン」がIT導入補助金の補助対象ツールとして認定されたと発表している。導入企業は購入金額の最大1/2を補助金として受け取ることができる。同プランは不動産業務のオンライン化・業務効率化に必要なクラウドサービスがセットになっており、仕入れ業務や賃貸管理業務、会計処理などの効率化が図れるという。《US》
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