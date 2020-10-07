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【M&A速報：2020/10/07（1）】仏ダノン、ヤクルト本社<2267>の全保有株式約7％を売却

2020年10月7日 12:48

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記事提供元：フィスコ


*12:48JST 【M&A速報：2020/10/07（1）】仏ダノン、ヤクルト本社<2267>の全保有株式約7％を売却
■仏ダノン、ヤクルト本社<2267>の全保有株式約7％を売却　既存協業は継続で合意

■除菌・消臭に使われる次亜塩素酸水ブランド「GMIST」開発のユニトライク、サブスク支援のNext Future Holdingsと資本業務提携

■ブランディングテクノロジー<7067>、レガシー産業のDX推進スタートアップを投資対象とするガゼルキャピタルに出資

■しこく創生ファンド、大阪府内で土木建築工事の富士工務店と資本業務提携

■マルチバリューデータベース技術をもつシマント、1.1億円の資金調達実施を発表

■綜合警備保障<2331>、子会社のALSOKビルサービスと日本ビル・メンテナンスを合併

■構造タンパク質素材開発のバイオベンチャーSpiber、米国の穀物プロセッサー大手Archer Daniels Midlandから資金調達を実施

■三井化学<4183>グループ、超撥水・反射防止コーティング材料メーカーの独COTEC社を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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