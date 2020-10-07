マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：景気一致指数、中外貨準備高、独鉱工業生産指数など

2020年10月7日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気一致指数、中外貨準備高、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　外貨準備高(9月)　1兆3985億ドル
10:00　営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(8月)　89.0　86.7
14:00　景気一致指数(8月)　80.8　78.3


＜海外＞
10:45　中・外貨準備高(9月)　3兆1595億ドル　3兆1646億1千万ドル
15:00　独・鉱工業生産指数(8月)　1.0％　1.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(9月)　3.77％　3.87％
28:00　米・消費者信用残高(8月)　145.0億ドル　122.5億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月15-16日会合分)

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・ミネアポリス連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・副大統領候補討論会

欧・ラガルドECB総裁が講演

スイス・国際オリンピック委員会(IOC)理事会

ノーベル化学賞受賞者発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望10月5日号　(1) トランプ氏感染 (2) 議会停滞で遠のく米経済追加対策 (3) 米雇用改善の勢い..
  2. 日経平均テクニカル:続伸、一目均衡表は強気シグナル増大
  3. NY株式：NYダウ375ドル安、追加経済救済策への期待後退
  4. 空運株が高い、ANAのチケット予約11月は7.6倍などと伝えられる
  5. クレディセゾンは『セゾンのふるさと納税』開始など注目され反発
  1. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる
  2. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる
  3. 平静を装う市場　テカムセの呪いとトランプ大統領のラストチャンス　前編
  4. 平静を装う市場　テカムセの呪いとトランプ大統領のラストチャンス　後編
  5. NY原油の上値は45～46ドルか　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  4. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる
  5. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • マイナーチェンジを受けたレクサス・UX（画像：レクサス発表資料より）
  • amazonで販売が開始されたAlexaと繋がることができるEcho Auto （画像：Amazon発表資料より）
  • (c) 123rf
  • コモレ四谷（画像: ＵＲ都市機構の発表資料より）
  • スバル・レガシィ アウトバック（画像: SUBARUの発表資料より）
  • ｢LIQUID eKYC｣の利用イメージ。（画像: Liquidの発表資料より）
  • フォルクスワーゲン・ID.4（画像: フォルクスワーゲン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望10月5日号　(1) トランプ氏感染 (2) 議会停滞で遠のく米経済追加対策 (3) 米雇用改善の勢いが鈍り、景気の2番底が懸念

すららのイメージ。（画像: すらら）

少子化/コロナ禍で浮上している教育関連事業

「クレンゼ コフレマスク」表面（画像: 倉敷紡績の発表資料より）

クラボウ、イノベーションにより収益拡大と企業価値向上を目指す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体