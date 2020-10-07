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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気一致指数、中外貨準備高、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 外貨準備高(9月) 1兆3985億ドル
10:00 営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(8月) 89.0 86.7
14:00 景気一致指数(8月) 80.8 78.3
＜海外＞
10:45 中・外貨準備高(9月) 3兆1595億ドル 3兆1646億1千万ドル
15:00 独・鉱工業生産指数(8月) 1.0％ 1.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(9月) 3.77％ 3.87％
28:00 米・消費者信用残高(8月) 145.0億ドル 122.5億ドル
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月15-16日会合分)
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・ミネアポリス連銀総裁が講演
米・ボストン連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・副大統領候補討論会
欧・ラガルドECB総裁が講演
スイス・国際オリンピック委員会(IOC)理事会
ノーベル化学賞受賞者発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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