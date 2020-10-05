

*08:23JST 10/5

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（23175、大阪比+195）

・1ドル105円40-50銭

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23029.90、-155.22）

・NYダウは下落（27682.81、-134.09）

・ナスダック総合指数は下落（11075.02、-251.49）

・SOX指数は下落（2221.12、-70.65）

・VIX指数は上昇（27.63、+0.93）

・原油先物は下落（37.05、-1.67）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・全国証券大会で黒田日銀総裁が挨拶

・ダイレクトマーケティングミックスが新規上場

・ユーロ圏小売売上高（8月）

・米ISM非製造業景況指数（9月）

・ノーベル医学生理学賞発表

・ユーロ圏財務相会合

・欧州連合（EU）エネルギー相会合（6日まで）

・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）《ST》