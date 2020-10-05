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10/5の強弱材料

2020年10月5日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 10/5
[強弱材料]

強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（23175、大阪比+195）
・1ドル105円40-50銭
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23029.90、-155.22）
・NYダウは下落（27682.81、-134.09）
・ナスダック総合指数は下落（11075.02、-251.49）
・SOX指数は下落（2221.12、-70.65）
・VIX指数は上昇（27.63、+0.93）
・原油先物は下落（37.05、-1.67）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・全国証券大会で黒田日銀総裁が挨拶
・ダイレクトマーケティングミックスが新規上場
・ユーロ圏小売売上高（8月）
・米ISM非製造業景況指数（9月）
・ノーベル医学生理学賞発表
・ユーロ圏財務相会合
・欧州連合（EU）エネルギー相会合（6日まで）
・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）《ST》

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