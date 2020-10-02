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10/2の強弱材料

2020年10月2日 08:40

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記事提供元：フィスコ


*08:40JST 10/2
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（27816.90、+35.20）
・ナスダック総合指数は上昇（11326.51、+159.00）
・シカゴ日経225先物は上昇（23335、大阪比+25）
・1ドル105円50-60銭
・SOX指数は上昇（2291.77、+47.65）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・原油先物は下落（38.72、-1.50）
・VIX指数は上昇（26.70、+0.33）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立

留意事項
・有効求人倍率（8月）
・失業率（8月）
・マネタリーベース（9月）
・消費者動向調査（9月）
・国内ユニクロ既存店売上高（9月）
・タスキが新規上場
・米雇用統計（9月）
・米製造業受注（8月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）
・韓国、インド市場は休場
・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）
・香港株式市場は休場（2日まで）《ST》

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