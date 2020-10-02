

*08:40JST 10/2

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27816.90、+35.20）

・ナスダック総合指数は上昇（11326.51、+159.00）

・シカゴ日経225先物は上昇（23335、大阪比+25）

・1ドル105円50-60銭

・SOX指数は上昇（2291.77、+47.65）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・原油先物は下落（38.72、-1.50）

・VIX指数は上昇（26.70、+0.33）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・有効求人倍率（8月）

・失業率（8月）

・マネタリーベース（9月）

・消費者動向調査（9月）

・国内ユニクロ既存店売上高（9月）

・タスキが新規上場

・米雇用統計（9月）

・米製造業受注（8月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）

・韓国、インド市場は休場

・上海、深セン株式市場は休場（8日まで）

・香港株式市場は休場（2日まで）《ST》