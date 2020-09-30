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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

2020年9月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(8月)　1.1％　8.7％
08:50　小売売上高(8月)　1.9％　-3.4％
08:50　百貨店・スーパー売上高(8月)　-4.2％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年)(日本銀行)
13:00　自動車生産台数(7月)　-36.6％
14:00　建設工事受注(8月)　-22.9％
14:00　住宅着工件数(8月)　-10.6％　-11.4％
15:00　工作機械受注(8月)　-23.3％


アクシスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1070円)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(9月)　51.5　51.0
10:00　中・非製造業PMI(9月)　54.9　55.2
10:45　中・財新製造業PMI(9月)　53.3　53.1
15:00　英・GDP改定値(4-6月)　-21.7％　-21.7％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(9月)　6.4％　6.4％
17:00　南ア・消費者物価指数(8月)　3.2％　3.2％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月)　0.4％　0.4％
20:30　印・インフラ産業8業種(8月)　-9.6％
21:00　ブ・全国失業率(7月)　13.3％
21:00　南ア・貿易収支(8月)　374億ランド
21:15　米・ADP全米雇用報告(9月)　62.5万人　42.8万人
21:30　ブ・基礎的財政収支(8月)　-811億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(8月)　60.2％
21:30　米・GDP確報値(4-6月)　-31.6％　-31.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月)　51.8　51.2
23:00　米・中古住宅販売成約指数(8月)　2.0％　5.9％


印・財政赤字(8月)　1兆5898億6千万ルピー

米・ミネアポリス連銀総裁が講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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