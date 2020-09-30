

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(8月) 1.1％ 8.7％

08:50 小売売上高(8月) 1.9％ -3.4％

08:50 百貨店・スーパー売上高(8月) -4.2％

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年)(日本銀行)

13:00 自動車生産台数(7月) -36.6％

14:00 建設工事受注(8月) -22.9％

14:00 住宅着工件数(8月) -10.6％ -11.4％

15:00 工作機械受注(8月) -23.3％



アクシスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1070円)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(9月) 51.5 51.0

10:00 中・非製造業PMI(9月) 54.9 55.2

10:45 中・財新製造業PMI(9月) 53.3 53.1

15:00 英・GDP改定値(4-6月) -21.7％ -21.7％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(9月) 6.4％ 6.4％

17:00 南ア・消費者物価指数(8月) 3.2％ 3.2％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月) 0.4％ 0.4％

20:30 印・インフラ産業8業種(8月) -9.6％

21:00 ブ・全国失業率(7月) 13.3％

21:00 南ア・貿易収支(8月) 374億ランド

21:15 米・ADP全米雇用報告(9月) 62.5万人 42.8万人

21:30 ブ・基礎的財政収支(8月) -811億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(8月) 60.2％

21:30 米・GDP確報値(4-6月) -31.6％ -31.7％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月) 51.8 51.2

23:00 米・中古住宅販売成約指数(8月) 2.0％ 5.9％



印・財政赤字(8月) 1兆5898億6千万ルピー

米・ミネアポリス連銀総裁が講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》