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記事提供元：フィスコ
*12:41JST 楽天を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（29日10:00時点のeワラント取引動向）
上昇率上位は金リンク債 プラス5倍トラッカー23回 10月 1,850米ドル（+22.4%）、楽天<4755>プット158回 11月 825円（+21.2%）、楽天プット156回 11月 750円（+21.1%）、ダイキン工業<6367>コール120回 11月 23,500円（+20.5%）、楽天プット160回 11月 900円（+20.0%）などとなっている。
（eワラント証券）《HH》
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