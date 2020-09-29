

*12:41JST 楽天を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（29日10:00時点のeワラント取引動向）

上昇率上位は金リンク債 プラス5倍トラッカー23回 10月 1,850米ドル（+22.4%）、楽天<4755>プット158回 11月 825円（+21.2%）、楽天プット156回 11月 750円（+21.1%）、ダイキン工業<6367>コール120回 11月 23,500円（+20.5%）、楽天プット160回 11月 900円（+20.0%）などとなっている。

（eワラント証券）《HH》