

*08:28JST 9/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23204.62、+116.80）

・NYダウは上昇（27173.96、+358.52）

・ナスダック総合指数は上昇（10913.56、+241.30）

・シカゴ日経225先物は上昇（23165、大阪比+135）

・1ドル105円60-70銭

・SOX指数は上昇（2177.84、+30.42）

・VIX指数は低下（26.38、-2.13）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・原油先物は下落（40.25、-0.06）

・大手金融機関の資金洗浄疑惑

・コロナ流行の長期化

・米中対立

留意事項

・9月中間配当の権利付き最終売買日

・国債買いオペ

・景気動向指数改定値（7月）

・rakumoが東証マザーズに新規上場

・ブラジル貿易収支(9月27日まで1カ月間)

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会経済金融委員会で発言

・主要20カ国（G20）エネルギー担当相会合最終日《ST》