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記事提供元：フィスコ
*08:28JST 9/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23204.62、+116.80）
・NYダウは上昇（27173.96、+358.52）
・ナスダック総合指数は上昇（10913.56、+241.30）
・シカゴ日経225先物は上昇（23165、大阪比+135）
・1ドル105円60-70銭
・SOX指数は上昇（2177.84、+30.42）
・VIX指数は低下（26.38、-2.13）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・原油先物は下落（40.25、-0.06）
・大手金融機関の資金洗浄疑惑
・コロナ流行の長期化
・米中対立
留意事項
・9月中間配当の権利付き最終売買日
・国債買いオペ
・景気動向指数改定値（7月）
・rakumoが東証マザーズに新規上場
・ブラジル貿易収支(9月27日まで1カ月間)
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会経済金融委員会で発言
・主要20カ国（G20）エネルギー担当相会合最終日《ST》
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