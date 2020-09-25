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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、スーパーマーケット売上高、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(8月) 1.2％ 1.2％
14:00 スーパーマーケット売上高(8月) 2.6％
I-neが東証マザーズに新規上場(公開価格:2890円)
STIフードホールディングスが東証2部に新規上場(公開価格:1900円)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(9月22日まで1カ月間) 1.05％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月) 10.0 10.2
20:00 ブ・FGV建設コスト(9月) 0.82％
21:30 ブ・経常収支(8月) 16.28億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(8月) 26.85億ドル
21:30 米・耐久財受注(8月) 1.0％ 11.2％
中・経常収支確定値(4-6月) 1196億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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