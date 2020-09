こんなこと言ってない? 日本人が間違えやすいビジネス英会話フレーズ

取引先と日常的に英語で商談をこなしているビジネスパーソンでも、もしかして知らない間に、相手へ失礼な言い方をしていないだろうか?

学校の友人なら多少間違っていても笑って許してくれるが、ビジネス上の関係者だとそうはいかない。

今回は、日本人がよく間違える表現をいくつか紹介するので、自分の英語を再チェックするきっかけにしていただければ幸いだ。

■不適切なフレーズによる間違い

1.「お掛けください」

× Please sit down.

◯ Please have a seat.

「Please」がついているので、一見どちらでも問題ないように思えるが、「Please sit down.」は、プリーズがついていても命令のニュアンスが強い。「立たないで座って!」のように聞こえてしまうので注意が必要。

2.「ご理解いただけましたか?」



× Do you understand?

◯ Does it make sense?

本人は「ご理解いただけましたか?」と丁寧にたずねたつもりでも、「Do you understand?」は絶対にNGだ。「これだけ説明したんだから理解しているよね?」と、少々挑戦的な感じに聞こえてしまう。

その点「Does it make sense?」なら、「私の説明でちゃんと伝わっていますか?」という丁寧なニュアンスがしっかりと感じられる。

■単語の選択ミスによる間違い

ここまではフレーズの選択ミスによる間違いだったが、今度は単語の選択をミスしたケースを紹介しよう。

1.「たくさんの消費者が新製品に苦情を申し立てた」



× Many customers claimed about the new products.

◯ Many customers complained about the new products.

日本人がよく間違える表現のひとつ。日本人は「claim(クレーム)」を「相手に苦情を言う」という意味で使用するが、英語のclaimにそういった意味は一切ない。

「苦情を言う」と表現したい時は、「complain」を使う。クレーム(苦情・苦情を言う)は、完全な和製英語なので気をつけよう。

2.「彼は私の先輩です」



× He is my senior.

◯ He is a co-worker of mine.

英語圏では年齢差に対する意識が日本人よりも薄いので、数年先に入社した人をわざわざ先輩と表現する文化がない。よく「senior」を使うという話を聞くが、通常はただ「co-worker」や「colleague」と伝えるだけで十分だろう。

ちなみに、myも問題のある表現だ。こう言われた相手は、おそらく同僚が1人しかいない会社だと思うだろう。

こういった「日本人が気づかずに使ってしまう表現」は、それこそ山のようにある。ここでは紹介しきれないが、下記のような本で、丁寧で失礼のない英語表現を学んでみることをオススメしたい。

※「英語の気配り」マヤ・バーダマン

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JQQW1WH/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i2

(記事:長谷川カオル・記事一覧を見る)