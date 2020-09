ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ　「Go To Eat キャンペーン」対象レストランの参加申込受付開始

*12:58JST USEN−NEXT HOLDINGS---「Go To Eat キャンペーン」対象レストランの参加申込受付開始

USEN−NEXT HOLDINGS<9418>「Go To Eat キャンペーン」は、農水省が進める官民一体の飲食店・生産者支援事業。キャンペーン対象の飲食店でオンライン予約をして食事をすると、「Go To Eat 特別ポイント」が予約者に付与される。ポイントは次回以降の飲食予約の割引に利用することができ、飲食店にとっては客数回復につながり、消費者にとってはお得に外食を楽しみながら飲食店を応援することができる。

キャンペーン期間中に「ヒトサラ」から対象レストランを予約すると、「Go To Eat 特別ポイント」と「ヒトサラPOINT」の両方が付与される。キャンペーン期間中は「ヒトサラPOINT」が通常の3倍になる。《ST》