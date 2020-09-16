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*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(8月) -139億円 109億円
08:50 輸出(8月) -15.6％ -19.2％
08:50 輸入(8月) -17.8％ -22.3％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
臨時国会召集、首相指名選挙
国庫短期証券(1年)入札
日銀政策委員会・金融政策決定会合(17日まで)
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(4-6月) 8.30億NZドル 15.57億NZドル
15:00 英・消費者物価コア指数(8月) 1.8％
15:00 英・生産者物価産出コア指数(8月) 0.1％
18:00 欧・貿易収支(7月) 212億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月15日まで1カ月間) 0.48％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(9月) 4.25％ 2.53％
21:30 加・消費者物価指数(8月) 0.1％
21:30 米・小売売上高(8月) 1.0％ 1.2％
23:00 米・企業在庫(7月) 0.2％ -1.1％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(9月) 78 78
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
29:00 米・対米証券投資(7月) 1130億ドル
ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表(17日までに) 2.00％ 2.00％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
欧・欧州委員会委員長が施政方針演説
OECD経済見通しの中間報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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