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今日の注目スケジュール：貿易収支、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など

2020年9月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(8月)　-139億円　109億円
08:50　輸出(8月)　-15.6％　-19.2％
08:50　輸入(8月)　-17.8％　-22.3％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


臨時国会召集、首相指名選挙

国庫短期証券(1年)入札

日銀政策委員会・金融政策決定会合(17日まで)


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(4-6月)　8.30億NZドル　15.57億NZドル
15:00　英・消費者物価コア指数(8月)　1.8％
15:00　英・生産者物価産出コア指数(8月)　0.1％
18:00　欧・貿易収支(7月)　212億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月15日まで1カ月間)　0.48％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(9月)　4.25％　2.53％
21:30　加・消費者物価指数(8月)　0.1％
21:30　米・小売売上高(8月)　1.0％　1.2％
23:00　米・企業在庫(7月)　0.2％　-1.1％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(9月)　78　78
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％
29:00　米・対米証券投資(7月)　1130億ドル


ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表(17日までに)　2.00％　2.00％

米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

欧・欧州委員会委員長が施政方針演説

OECD経済見通しの中間報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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