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*10:59JST 出来高変化率ランキング（10時台）～鳥貴族、プロレドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月14日 10:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1369> DIAM225 37057 330 11129.39% 0.56%
<3843> フリービット 1559100 191780 712.96% 17.12%
<4320> CEHD 591900 119460 395.48% 11.68%
<2345> クシム 2013200 453440 343.98% -17.16%
<3793> ドリコム 721800 176880 308.07% 7.93%
<7077> ALiNK 73700 18580 296.66% 11.09%
<2742> ハローズ 66700 18080 268.92% 8.9%
<3458> シーアールイー 168500 46740 260.5% 1.53%
<9279> ギフト 154800 45920 237.11% 5.86%
<7095> MacbeeP 564300 170480 231.01% -5.54%
<7035> anfac 135700 41660 225.73% 7.43%
<1482>* iシェアーズ 71184 22196.2 220.7% 0.08%
<6535> アイモバイル 2204000 693880 217.63% 8.49%
<6966> 三井ハイテ 517500 167560 208.84% 11.8%
<3671> ソフトマックス 420600 145640 188.79% 15.34%
<7066> ピアズ 35400 12540 182.3% 7.45%
<7034>* プロレド 205000 72820 181.52% -16.85%
<3662> エイチーム 486000 175740 176.54% -5.43%
<5304>* SECカーボン 16200 6180 162.14% 2.17%
<4323>* 日シス技術 133200 52640 153.04% 12.45%
<5704> JMC 104700 41580 151.8% 6.46%
<9262> シルバーライフ 185700 76340 143.25% -11.44%
<4880> セルソース 154000 63980 140.7% 13.08%
<6630> ヤーマン 2274000 959460 137.01% 19.95%
<7593> VTHD 551800 237840 132% 8.36%
<7048> ベルトラ 836700 363320 130.29% 7.39%
<7906> ヨネックス 127400 62040 105.35% -5.33%
<5851> リョービ 134300 70800 89.69% 8.86%
<3193>* 鳥貴族 306900 164220 86.88% -5.32%
<6549>* ディーエムS 19000 10700 77.57% 7.95%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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