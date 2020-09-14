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出来高変化率ランキング（10時台）～鳥貴族、プロレドなどがランクイン

2020年9月14日 10:59

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記事提供元：フィスコ


*10:59JST 出来高変化率ランキング（10時台）～鳥貴族、プロレドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月14日　10:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1369> DIAM225　　 37057 　330　 11129.39% 0.56%
<3843> フリービット　　　　1559100 　191780　 712.96% 17.12%
<4320> CEHD　　　　　　591900 　119460　 395.48% 11.68%
<2345> クシム　　　　　　　2013200 　453440　 343.98% -17.16%
<3793> ドリコム　　　　　　721800 　176880　 308.07% 7.93%
<7077> ALiNK　　　　　73700 　18580　 296.66% 11.09%
<2742> ハローズ　　　　　　66700 　18080　 268.92% 8.9%
<3458> シーアールイー　　　168500 　46740　 260.5% 1.53%
<9279> ギフト　　　　　　　154800 　45920　 237.11% 5.86%
<7095> MacbeeP　　　564300 　170480　 231.01% -5.54%
<7035> anfac　　　　　135700 　41660　 225.73% 7.43%
<1482>* iシェアーズ　　　　71184 　22196.2　 220.7% 0.08%
<6535> アイモバイル　　　　2204000 　693880　 217.63% 8.49%
<6966> 三井ハイテ　　　　　517500 　167560　 208.84% 11.8%
<3671> ソフトマックス　　　420600 　145640　 188.79% 15.34%
<7066> ピアズ　　　　　　　35400 　12540　 182.3% 7.45%
<7034>* プロレド　　　　　　205000 　72820　 181.52% -16.85%
<3662> エイチーム　　　　　486000 　175740　 176.54% -5.43%
<5304>* SECカーボン　　　16200 　6180　 162.14% 2.17%
<4323>* 日シス技術　　　　　133200 　52640　 153.04% 12.45%
<5704> JMC　　　　　　　104700 　41580　 151.8% 6.46%
<9262> シルバーライフ　　　185700 　76340　 143.25% -11.44%
<4880> セルソース　　　　　154000 　63980　 140.7% 13.08%
<6630> ヤーマン　　　　　　2274000 　959460　 137.01% 19.95%
<7593> VTHD　　　　　　551800 　237840　 132% 8.36%
<7048> ベルトラ　　　　　　836700 　363320　 130.29% 7.39%
<7906> ヨネックス　　　　　127400 　62040　 105.35% -5.33%
<5851> リョービ　　　　　　134300 　70800　 89.69% 8.86%
<3193>* 鳥貴族　　　　　　　306900 　164220　 86.88% -5.32%
<6549>* ディーエムS　　　　19000 　10700　 77.57% 7.95%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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