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記事提供元：フィスコ
*11:53JST 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人---保有する太陽光発電設備等の8月の発電量実績
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人<9283>は10日、保有する太陽光発電設備等の2020年8月の発電量実績を発表した。
発電所数は46か所、パネル出力は88.6MW。8月の実績発電量は、予想発電量（9,359,565kWh）の88.7％の8,305,531kWhとなった。《ST》
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