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ＯＳＧコーポ　大幅高で年初来高値、21年1月期営業利益予想を上方修正、水自動販売機事業など回復／新興市場スナップショット

2020年9月9日 09:24

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記事提供元：フィスコ


*09:24JST <6757> ＯＳＧコーポ 2480 +169
年初来高値。21年1月期の営業利益を従来予想の8.25億円から12.00億円（前期実績7.42億円）に上方修正している。マスク着用に伴う熱中症に対する警戒感から水自動販売機事業やウォータークーラー事業が回復しつつあるほか、衛生管理機器事業での需要を見込む。第2四半期累計（20年2-7月）の営業利益は水関連機器事業が伸び、前年同期比94.4％増の7.13億円で着地し、会社予想（4.00億円）を上回った。《HH》

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